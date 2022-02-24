Зеленський зобов'язав НБУ переказати до держбюджету прибуток за 2021 рік

Національний банк сьогодні перекаже до державного бюджету частину прибутку за 2021 рік. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт Офісу президента.

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"Рекомендувати Національному банку України 24 лютого 2022 року здійснити в установленому порядку перерахування до державного бюджету України суми частини прибутку до розподілу за підсумками 2021 року у повному обсязі", - йдеться в указі.