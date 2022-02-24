Новини • Війна

Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний

54 80556
Ситуація на Північному та Південному напрямках напружена: йдуть бої за Гостомельський аеродром, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку, - Залужний
Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника. Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка. Закликаю резервістів тероборони та всіх, хто може тримати зброю в руках, нищити окупантів! Разом до Перемоги!" - розповів Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС. ФОТО

Топ коментарі

  • АнтонОвич 634297be
    Бляха, за Гостомель шось переживаю. хлопці, я вірю в вас, в полон не беріть. Спалюйте на пеньку.
  • Іван Лазівський
    Где Гвардия и СБУ? Уничтожение диверсантов єто их работа. Скоро стемнеет, месное население знает хорошо территорию, вьІлавливайте орков и вешайте на осинах.
  • Герхард
    Диверсійна група кацапів висадилася з гелікоптерів. Це не армія вторгнення, що йде наступом.

    Якщо швидко виконати завдання до підхода основних сил не вдалося (а це так і є), то їм гаплик.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини