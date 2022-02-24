Війська РФ обстріляли один з мікрорайонів Маріуполя: пошкоджено будинки, кількість постраждалих уточнюється. ПЕРЕЛІК

У Маріуполі відбувся обстріл мікрорайону "Східний". Постраждали багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Маріупольської міськради.

У роботі задіяно всі служби оперативного реагування.

Список пошкоджень у житловому фонді станом на 14.30:

вулиця Київська, 11/1 у дев'ятиповерхівці (вибите скло)

вулиця Олімпійська, 161 (вибите скло)

вулиця Київська, 16 (пробитий газопровід)

вул. Пейзажна, 40/1, 40/2 (снаряд потрапив у дорогу, вибите скло)

вул. Київська, 1,3,11/1 (вибите скло)

вул. 9 Травня, 13 кв 37 (снаряд потрапив у квартиру, мешканців не було вдома)

вул. Київська, 48/1, 48/2, 48/3 (вибите скло)

пров. Пейзажний (попадання снаряда в дорогу, у кількох будинках вибите скло)

вул. Станіславського, 243 (попадання снаряда у дорогу)

вул. 9 Травня, 15 кв 8 (потрапляння снаряда до будинку стіни, снаряд не розірвався)

пров. Ландшафтний, 33 (пробитий газопровід)

вул. Київська, 46, 4 поверх (потрапляння у квартиру)

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Кількість постраждалих уточнюється.

Комунальні служби працюють у стабільному режимі. Заявки на усунення аварій на газопроводі передано для оперативного усунення.