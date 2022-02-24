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Глава Євроради Мішель закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України

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Глава Євроради Мішель закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України
Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України. Він зазначив, що Європа готує відповідь Росії через вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу НАТО і Євроради.

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"Не вірю, що громадяни Росії хочуть війни. Я також хочу звернутися до білорусів. Ви маєте вибір не допустити агресії, щоб не атакувати своїх сусідів - українців. Ви повинні теж чинити опір, щоб підтримати Україну і щоб попередити подальші загрози і конфлікти", - сказав Мішель.

Він також додав, що Європейська рада і Європейський парламент готує потужний пакет санкцій проти Росії.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Зараз. Тільки квіти закуплять.
  • Hanka Panyanka
    доставайте шарики и цветочки, время пришло...
  • экзорцист
    Білоруси, я в вас вір. Ви можете утопити в надувних кульках та квітах і своїх кондомів, і підаросійських. А ще можете криками "пазор" засоромити їх. Диктатори такі, вони цього бояться.
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