Глава Євроради Мішель закликав білорусів чинити опір військовій агресії проти України
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Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України. Він зазначив, що Європа готує відповідь Росії через вторгнення в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу НАТО і Євроради.
"Не вірю, що громадяни Росії хочуть війни. Я також хочу звернутися до білорусів. Ви маєте вибір не допустити агресії, щоб не атакувати своїх сусідів - українців. Ви повинні теж чинити опір, щоб підтримати Україну і щоб попередити подальші загрози і конфлікти", - сказав Мішель.
Він також додав, що Європейська рада і Європейський парламент готує потужний пакет санкцій проти Росії.