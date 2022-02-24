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Можлива спроба проникнення РФ в урядовий квартал, - радник голови ОП

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Можлива спроба проникнення РФ в урядовий квартал, - радник голови ОП
В Офісі Президента заявили про можливість проникнення ворожого десанту в урядовий квартал.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Можливе… точкове десантування. Наразі тривають потужні бої у Гостомелі (Київська область) і можлива спроба проникнути в урядовий квартал… Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав він.

Подоляк порекомендував журналістам, які перебувають у пресцентрі Верховної Ради, з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.

Також читайте: Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    к ермаку, татарову, зеленскому?))

    для защиты. что ли?
  • radeon
    найвище керівництво країни - а если мы сами клоуна и дерьмака (в нагрузку) отдадим,кацапы успокоются?
  • Scorpman Y
    кацапы не понимают, что власть для украинцев - ничего не значит.
    Майдан тому свидетельство
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