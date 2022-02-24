Станом на 15:00 зафіксовано 203 обстріли з боку військ РФ та 7 фактів незаконного перетину кордону
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує пресслужба МВС.
"Від початку доби відбулося 203 обстріли та 7 фактів незаконного перетину кордону, тривають бої фактично по всій території України. На цей момент загострилася ситуація у Харкові, проте зараз наші військові, нацгвардійці, поліція, всі підрозділи МВС - працюють у посиленому режимі", - повідомив Денисенко.
Він зазначив, що Нацгвардія спільно з прикордонниками та ЗСУ продовжують боронити нашу державу від російського агресора.
"У той же час хотів би сказати, що це фейки, про те, що прикордонники складають зброю і що поліція розбігається, що НГУ і ЗСУ відступають і що в принципі не ведуть боїв. Це абсолютна брехня і абсолютний фейк, які розганяє російська пропаганда.
Окрім того, він сказав про те, що наразі у столиці робота служб 112 та 101 у відновлена: "Якщо щось трапляється – дзвоніть, ми завжди будемо поруч".