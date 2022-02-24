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"ПриватБанк" скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів

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"ПриватБанк" скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів
Державний "ПриватБанк" скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.

Про це йдеться у повідомленні банку в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обов'язково триматимемо вас у курсі всіх новин щодо роботи банку у цей час", - повідомили в банку.

Раніше у "Приваті" заявили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі. Це стосується населених пунктів, у яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів.

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів 01
ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредиток та продовжив дію карток на 180 днів 02

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