"Створюємо антипутінську коаліцію", - Зеленський провів розмови з Макроном, Негаммером, фон дер Ляєн та Ердоганом
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Президент України Володимир Зеленський обговорив питання санкцій та допомоги українським військовим із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових поговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Емманюелем Макроном, Карлом Негаммером та Реджепом Таїпом Ердоганом. Чекаємо рішучих дій", - зазначив він.