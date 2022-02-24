Бліц-прорив росіян не вдався, - ОП

Армія РФ не змогла реалізувати свій оперативний задум, що полягав у здійсненні бліц-прориву. Проблема - з диверсантами та спробами висадки десанту біля Києва.

Так вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Свій коментар він передав агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У них не вийшов бліцкидок із усіх напрямків. Українська армія працює дуже добре. Росіяни потрапляють у полон і гинуть. Тим, хто потребує медичної допомоги, вона надається. Донбас - вистояли. Харківський напрямок - сил вистачає. На півночі та півдні країни робляться всі зусилля, щоб заблокувати сили ворога", - написав Подоляк.

"Проблемна ситуація у зв'язку з диверсантами та спробами десанту поблизу Києва. Важливо - виявляти максимальну пильність та відловлювати всіх ворожих бійців, ким би вони не були і що б не говорили. Усі політики, депутати різного рівня, лідери громад, мери міст зобов'язані робити все, щоб забезпечувати життя людей. Ціль Росії - дестабілізація нашої держави. Це їм не вдалося і не вдасться", - наголосив він.

Читайте: У Києві зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян у разі ввімкнення сирен терміново прослідувати в укриття