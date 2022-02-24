Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки
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МВС спростовує пропагандистські фейки про те, що нібито українська армія відступає.
Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає!
Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист!" - йдеться в повідомленні.
Нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині. Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби російського агресора і зараз ситуація контролюється.