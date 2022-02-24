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Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки

22 04143
Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки
МВС спростовує пропагандистські фейки про те, що нібито українська армія відступає.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає!

Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист!" - йдеться в повідомленні.

Нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині. Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби російського агресора і зараз ситуація контролюється.

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Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
    Тільки що передали, що у населеному пункті Буринь (не знаю де це) наші військові застосували Джевеліни. Знищенно 15!!! танків. Наступ зупинено. Героям Слава!!!
  • mrSmith
    Ви хлопці більш частіше повідомляйте як справи у нашіх бійців.
    Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
    Слава ВСУ!
    Слава Україні!
  • Петр Иванов 418d5d02
    Верим в ЗСУ
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