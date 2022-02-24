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Кулеба - міжнародним партнерам: Путін занурює Європу у найтемніший час. Бийте по РФ жорсткими санкціями

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Кулеба - міжнародним партнерам: Путін занурює Європу у найтемніший час. Бийте по РФ жорсткими санкціями
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників застосовувати жорсткі санкції, щоб зупинити агресію Росії.

Про це написав Кулеба у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"На наших очах Путін занурює Європу у найтемніший час із 1939 року. Не плекайте наївних сподівань пересидіти це у стороні. Не повторюйте помилки минулого. Бийте по РФ жорсткими санкціями. Надавайте Україні військову та фінансову підтримку. Разом ми зупинимо російську агресію", - закликав Кулеба.

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