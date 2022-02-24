Станом на 15:45 на підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародних організацій, - Міноборони
Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Основні сигнали міжнародної підтримки:
- Заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.
- Повідомляють, що координують свої дії з партнерами по НАТО та ЄС.
- Обіцяють жорстку відповідь (Потужна заява Бориса Джонсона).
- Захід протягом дня скоординує свою реакцію у форматі G7, НАТО і ЄС (Заява Олафа Шольца).
- Низка країн скликали екстрені засідання урядів, зокрема Японія, Австрія та Польща.
- Актом агресії Росія виключає себе з міжнародної спільноти (заява Анджея Дуди).
- Литва закликає до введення жорстких санкцій, включно з відключенням від SWIFT.
- Деякі країни заявляють про готовність прийняти біженців, зокрема Молдова.
- Молдова запровадить надзвичайний стан через напад Росії на Україну.
Міжнародні організації:
ЄС: 1) Заява Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн: жорстко засудили напад Росії. Сигналізували, що Кремль понесе відповідальність.
2) Заява Президента Європейського Парламенту: обіцяє притягнути Кремль до відповідальності. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 24 лютого лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.
НАТО: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: союзники НАТО зустрінуться, щоб обговорити відновлення російської агресії.
Президент ПА НАТО Дж.Конноллі: "Союзники та всі відповідальні країни і установи повинні зараз запровадити комплексний пакет масових, ніщивних і тривалих санкцій та наслідків, які наші парламенти повністю підтримують".
ОБСЄ: Польське головування в ОБСЄ. Головуючий в ОБСЄ, Міністр закордонних справ З.Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Х.Шмід засудили початок Президентом Путіним військової операції в Україні та зробили заяву: "Ми рішуче засуджуємо військову агресію Росії проти України. Ця атака на Україну піддає життя мільйонів людей серйозному ризику і є грубим порушенням міжнародного права та зобов’язань Росії".
ООН: (Верховний Комісар ООН з прав людини М. Бачелет): "На цьому критичному етапі пріоритетом має бути недопущення подальшої ескалації, запобігання жертвам серед цивільного населення, переміщенню та руйнуванню цивільної інфраструктури".