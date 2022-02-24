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Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко

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Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко
Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС.

Про це повідомив у фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важлива інформація щодо російського вторгнення! Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!", - зазначив він. 

Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони ЧАЕС. Нацгвардійці чинять запеклий опір, - Геращенко 01

Топ коментарі

  • Салаутдин
    бульбаши крепко попали
  • Ksenia VB
    Орда клята.
  • Ла-ла-ла-ла
    Європа прозріє, якщо укриття пошкодиться і піде радіація.
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