МОК засудив порушення олімпійського перемир'я російським урядом

Міжнародний олімпійський комітет рішуче засуджує порушення олімпійського перемир'я російським урядом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт МОК.

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Зазначено, що олімпійське перемир’я розпочалося за сім днів до початку Олімпійських ігор 4 лютого 2022 року, і закінчується через сім днів після закриття Паралімпійських ігор 13 березня.

Відповідна резолюція ООН була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 2 грудня 2021 консенсусом всіх 193 держав-членів ООН.

У МОК наголосили, що після нещодавніх подій комітет глибоко стурбований безпекою Олімпійської спільноти в Україні. Він створив спеціальну групу з метою "пильного спостереження за ситуацією та координації гуманітарної допомоги членам Олімпійської спільноти в Україні", - йдеться у заяві.

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