США поставлять Україні більше зброї, - посольство

Сполучені Штати збираються поставити Україні більше зброї.

Про це йдеться у повідомленні посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати, безумовно, нададуть Україні більше зброї для захисту. Сьогодні можна очікувати оголошення нових санкцій", - йдеться у повідомленні.

США зазначили, що союзники та партнери запровадять проти Росій суворі санкції. Лідери G7 зберуться сьогодні, щоб узгодити цей процес.

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"Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, а союзники та партнери по НАТО відповідатимуть об’єднаним і рішучим способом", - зазначено у повідомленні.