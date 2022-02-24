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США поставлять Україні більше зброї, - посольство

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США поставлять Україні більше зброї, - посольство
Сполучені Штати збираються поставити Україні більше зброї.

Про це йдеться у повідомленні посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати, безумовно, нададуть Україні більше зброї для захисту. Сьогодні можна очікувати оголошення нових санкцій", - йдеться у повідомленні.

США зазначили, що союзники та партнери запровадять проти Росій суворі санкції. Лідери G7 зберуться сьогодні, щоб узгодити цей процес.

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"Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, а союзники та партнери по НАТО відповідатимуть об’єднаним і рішучим способом", - зазначено у повідомленні.

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    ПВО и ПРК. Пожалуйста. Это сейчас самое необходимое
  • Игорь Д
    Цензор не спи. Контроль над Новой Коховкой восстановлен!
  • Харьков Сумской
    Небо закрывайте!
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