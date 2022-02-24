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Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія

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Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія
Російські окупанти поширюють фейки начебто про бажання частини урядовців залишити робочі місця. Це дезінформація.

Про це заявив у зверненні міністр оборони Україні Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! Російські окупанти поширюють фейки начебто про бажання частини урядовців залишити робочі місця. Це дезінформація. Не дочекаються", - йдеться у його заяві.

Резніков повідомив, що перебуває в Києві. Та, згідно з протоколом безпеки, змушений змінувати місце перебування. Всі спіробітники Міноборони та Генштабу знаходяться на робочих місцях та виконують свої обов’язки.

"Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну. Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил України, Президентом України і Прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами", - заявив Резніков.

"Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!" - підсумував він.

Резніков: Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де атакувала Росія 01

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Можно поподробнее про южное направление?
  • Шимус
    мурза там жесть и заруба идёт у нас орки отгребли по полной судя по визгу в перехватах сру кадровиков крошили плацпардные томанские второй раз мзды отгребают мало им Грозного было
  • Энтоли Л
    Пане Міністре якщо все кероване, то чому не розбито колони рашистських орд, що захопили Каховську ГЕС????
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