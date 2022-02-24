Обговорюється найжорстокіший пакет санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

Проти Росії слід застосувати найжорстокіший пакет санкцій, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила у четвер у спеціальній новинній програмі естонського телебачення.

"Обговорюється найжорстокіший пакет санкцій. Якщо вчора набуло чинності рішення про часткове введення санкцій щодо Росії, то зараз - на повну силу", - сказала Каллас.

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"Санкції мають дві мети - з одного боку, запобігти подальшим атакам, а з іншого - послабити противника, вплинути на російську економіку", - наголосила прем'єр-міністр Естонії.