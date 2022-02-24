Декілька російських ДРГ хотіли влаштувати диверсії на Чорнобильській АЕС, - ОП
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Росія хотіла влаштувати диверсії на Чорнобильскій АЕС та спричинити екологічну катастрофу.
Про це під час брифінгу повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"На превеликий жаль, російські збройні сили атакують не тільки військову інфраструктуру, але й вже почали наносити швидкі удари по цивільній інварструктурі. Є також дані, що декілька ДРГ РФ хотіли вчинити терористичний акт на ЧАЕС, спричинити екологічну катастрофу. Це суттєво міняє картину того що відбувається в Україні", - сказав він.
Росія, за словами Подоляка, хоче спричинити максимальні руйнування Україні. Навіть екологічного характеру.