Як діяти під час обстрілів. ІНФОГРАФІКА від СБУ

Служба безпеки України опублікувала рекомендації щодо дій у разі обстрілів з трьох видів озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекомендації СБУ оприлюднила на своїй сторінці на Фейсбуку:

"Шановні громадяни! Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати ваше життя:

ЩО РОБИТИ?

ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ

ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛІВ

ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ

Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.

Слава Україні!".





