Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Як діяти під час обстрілів. ІНФОГРАФІКА від СБУ

14 6304
Служба безпеки України опублікувала рекомендації щодо дій у разі обстрілів з трьох видів озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекомендації СБУ оприлюднила на своїй сторінці на Фейсбуку:

"Шановні громадяни! Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати ваше життя:

ЩО РОБИТИ?

  • ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ
  • ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛІВ
  • ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ

Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.

Слава Україні!".

Як діяти під час обстрілів 01
Як діяти під час обстрілів 02
Як діяти під час обстрілів 03

ТОП-новини

всі новини