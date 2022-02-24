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В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ

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У Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецький телеканал NTV.

Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів.

Корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси. 

Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

Корабель продовжує рух у напрямку Румунії. На його борту 8 громадян Туреччини, 11 громадян Філіпін та 11 громадян України.

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В турецький корабель у Чорному морі влучила бомба, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Сподіваюсь, Ердоган накаже кацапню..
    Жорстко
  • вставай
    Султану час роздуплитись.
  • Sophia-Maria Duglass
    Эрдоган , ответь оркам не по детски
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