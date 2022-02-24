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Гостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії

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Гостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії
Гостомель дав бій противнику.

Про це йдеться у повідомленні бригади швидкого реагування Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ. 

"Гостомель дав бій противнику, збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються, по результату бою вдалося зберегти максимум живої сили. Усі деталі згодом. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бригади. 

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Гостомель дав бій противнику, були змушені нанести артудар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант, - бригада швидкого реагування Нацгвардії 01

Топ коментарі

  • awgyr
    Тепер війна до перемоги і повернення всієї території, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк!
  • Аркадий Вольнов
    Каховку! Відвойовуйте Каховку!
  • буков
    Каховку вже відбили.
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