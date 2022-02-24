Польща готова прийняти українців. Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні

Польща відкрила кордони для українців, в'їзд до країни зробили вільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо.Захід".

"Польща приймає українців і в'їзд у країну вільний. Біля пропускних пунктів вздовж кордону розгорнуті пункти медичної і гуманітарної допомоги. У Польщу пропускають без закордонних паспортів, без віз, без сертифікатів про вакцинацію, без тестів. Щойно отримала дзвінок з управління іноземців. Сказали, що головне мати хоч якийсь документ, що підтверджує особу", - йдеться у повідомленні.

Продюсерка суспільно-культурного мультимедійного українознавчого проєкту Ukraїner Наталка Панченко, яка проживає у Польщі, також дала коментар.

"Українсько-польський кордон відкритий. Можна їхати. Без віз і паспортів теж пропускають. Поширюйте".

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