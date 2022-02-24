Польща готова прийняти українців. Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні
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Польща відкрила кордони для українців, в'їзд до країни зробили вільним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо.Захід".
"Польща приймає українців і в'їзд у країну вільний. Біля пропускних пунктів вздовж кордону розгорнуті пункти медичної і гуманітарної допомоги. У Польщу пропускають без закордонних паспортів, без віз, без сертифікатів про вакцинацію, без тестів. Щойно отримала дзвінок з управління іноземців. Сказали, що головне мати хоч якийсь документ, що підтверджує особу", - йдеться у повідомленні.
Продюсерка суспільно-культурного мультимедійного українознавчого проєкту Ukraїner Наталка Панченко, яка проживає у Польщі, також дала коментар.
"Українсько-польський кордон відкритий. Можна їхати. Без віз і паспортів теж пропускають. Поширюйте".