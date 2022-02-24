Актор та режисер Шон Пенн приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, - ОП
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні.
"Сьогодні вранці режисер побував у Офісі Президента й відвідав прес-брифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Він розмовляв з журналістами, з нашими військовими, бачив, як ми захищаємо нашу країну", - зазначили в ОП.
"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії. Режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими", - підсумували в Офісі Президента.