Кулеба звернувся до глави МЗС Катару із запитом про підтримку України на тлі російського вторгнення
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахман бін Джассімом Аль Тані.
Глава української дипломатії поінформував свого катарського колегу про зухвале вторгення військ Російської Федерації до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського зовнішньополітичного відомства.
Міністр зауважив, що злочинний російський напад відбувся з різних сторін, зокрема з території Білорусі.
Кулеба звернувся із запитом про надання термінової практичної підтримки Україні, зокрема посилення її оборонних спроможностей, макрофінансової допомоги та гуманітарних проєктів задля підтримки українців, які постраждали від російського вторгнення.