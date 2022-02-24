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Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ

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Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ
Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", - йдеться у повідомленні. 

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Агресор застосував бойову авіацію по острову Зміїний. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону, - ДПСУ 01

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Топ коментарі

  • Daro Doro
    афігєть. Реально наші герої. Там же пуста скеля без жодного деревця. Не сховатись ні прикритись. Тільки на смерть стояти. І стоять хлопці!
  • Аркадий Вольнов
    а точку У по цим кораблям? вони нас обстрілюють - маємо право! літаки вже збили, танки зірвали, настав час кораблів!
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Герои отличие от мэра Геническа.
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