Театр Ла Скала поставив ультиматум близькому до Путіна диригенту

Якщо той не засудить напад Росії на Україну, співпрацю з ним розірвуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку відомої української диригентки Оксани Линів.

Вона повідомила, що театр Ла Скала і мер Мілану поставили ультиматум близькому до Путіна російському диригенту Валерію Гергієву.

Його просять прийняти конкретну позицію. Якщо Георгієв не засудить напад Росії на Україну, співпраця з ним буде перервана.

Найближча вистава "Пікова дама", якою мав диригувати Валерій Гергієв, була запланована в міланському театрі на 5 березня. Мова про нову постановку Маттіаса Гартманна, Крім того, на червень в театрі в Ла Скала були заплановані гастролі Маріїнського оркестру під батутою Гергієва з програмою з творів Штрауса і Малера.

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