Українська армія зупинила атаки ворога. Діє оперативна пауза, - Зеленський. ВIДЕО

Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, що ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома у росіян", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога.

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"Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою. На Донбасі наші ЗСУ діють на відмінно. Харківський напрямок - дуже складний. Сили для захисту міста прцюють, вони надійні, вони - наші хлопці. Найбільш проблемна ситуація на півдні країни. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається протиснутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант в Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення.

Так, ми, на жаль, маємо втрати, втрати наших героїв. Захоплені у полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу - тим, хто здався в полон. Знищено багато російської авіації та багато броньованої техніки", - зазначив Зеленський.