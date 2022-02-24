Новини • Санкції проти Росії, Війна

Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба

11 91435
Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів відключити Росію від SWIFT.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", - наголосив міністр.

Читайте: Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алексей Р
    Отключить от swift и интернета орков zомбі
  • вставай
    Значить так, американці і європеці. ***** остаточно оскаженіло. Скажену собаку пристрелюють.
  • The Martian
    Если бы путин заранее недоговорился с Германией, он бы наверное и не начал нападение. Ведьма Меркель свое дело делает
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини