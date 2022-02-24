Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров українців буде і на їхніх руках, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів відключити Росію від SWIFT.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!", - наголосив міністр.

Читайте: Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба