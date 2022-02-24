Російські окупанти здаються в полон: "Этого никто не думал, что мы едем убивать". ВIДЕО

Під Черніговом Збройним силам України здався цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілкової бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

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Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.

Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - наводить Залужний слова захопленого ворога.

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