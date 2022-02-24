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ЗСУ відбиває атаку росіян в районі Городні та Рівнопілля, - голова ОДА Чаус

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ЗСУ відбиває атаку росіян в районі Городні та Рівнопілля, - голова ОДА Чаус
Неподалік Чернігова близько 15:30 24 лютого, йшов бій українських військовослужбовців з російськими окупантами.

Про це "Суспільному" повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бої ведуться на ріпкинському напрямку. Підрозділи ОК "Північ" відбивають атаки ворога.

За словами секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломаки, звуки вибухів, які чутно в Чернігові — це відлуння з боку Городні та Рівнопілля.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Scorpman Y
    кстати, практически весь ж*опоблок драпанул из Украины.. остались самые тупые
  • Лысый коротышка
    При чому драпанув в гейропу ненависну, а не в скрєпну...
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