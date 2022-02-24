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Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР". Це - повна ізоляція, - Зеленський

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Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР". Це - повна ізоляція, - Зеленський
Проти Росії сьогодні на фоні її вторгнення в Україну вже почали діяти санкції, які є найбільш потужними в світовій історії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, увечері, 24 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "Росія для світової спільноти перетворюється сьогодні на аналог так званої "ДНР". "Це - повна ізоляція", - підкреслив президент.

"Я на постійному зв'язку з лідерами країн-партнерів та міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакета санкцій, найбільш потужних в світовій історії. Нікому не вдастся переконати українців віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверинітет. Але, схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни", - заявив Зеленський.

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"Ми наголошуємо, що не Україна вибрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях до миру", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Почему еще не казнен мердтведчук, бойка и ребеновеч?
  • время
    Смерть цапам!
  • Ksenia VB
    Для українців парашка вже 8 років нацизди.
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