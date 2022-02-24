Антивоєнні акції росіян на підтримку України. Активістів затримують
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "ОВД-News".
У Москві затримана правозахисниця Марина Литвинович, яка раніше закликала співгромадян ввечері 24 лютого вийти на центральні площі своїх міст на антивоєнні акції. Затримання відбулося на виході з будинку, вказала сама Литвинович.
Також були затримані кілька активістів, що вийшли з антивоєнними плакатами на Пушкінську площу, до будівлі МЗС РФ і метро "Бауманська". Відомо, що при затримані, одного чоловіка вдарили головою об землю. Також на площі було затримано людину, що стояла без плакату.
У Санкт-Петербурзі також затримані мінімум двоє осіб. Причину затримки їм не назвали.
В Тюмені затримали близько 20 людей, про це повідомив адвокат, який їм допомогає.
Тим часом у Хабаровську поліцейські затримали активіста з плакатом "Путін, геть з України!". Поліція послалася на постанову керівництва регіону по боротьбі з коронавірусною інфекцією.
В Іркутську затримано одного з чотирьох учасників одиночних пікетів.
У Єкатеринбурзі доставили п'ятьох учасників одиночних пікетів у відділення поліції. Відомо, що на них складають протоколи про порушення порядку проведення мітингу.
Також акції проводилися людьми з таких міст як Уфа, Курган, Челябінськ, Чебоксари, Тольятті, Перм, Ростов-на-Дону, Брянськ, Томськ, Омськ та Владивосток.
За оцінкою правозахисників, вже як мінімум 150 осіб затримали на акціях проти війни.