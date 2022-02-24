Оперативна інформація Міністерства оборони України станом на 17:00. ВIДЕО

Оперативна інформація Міністерства оборони України станом на 17:00 щодо російського вторгнення​.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

​"Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.​

З аеродромів Республіки Беларусь виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону.​

На Сіверщині противник зупинений по річці Уж в районах Великі Осняки, Рівнопілля, ведеться танковий бій.​

​Підрозділи першої окремої танкової бригади Збройних Сил України в районі Батурина та на околиці Чернігова зупинили колони броньованої техніки ворога.​

Противник зробив спробу висадки тактичного десанту вздовж київського водосховища.​

​20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій.​

Національна Гвардія України вступила в бій в районі міста Прип’ять. Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах.​

Після невдалої спроби висадки десанту та невдалого ракетного удару ворожий ракетний крейсер "Москва" почав обстріл острова Зміїний.​

Змішана колона техніки до 300 одиниць наблизилась до населеного пункту Конотоп. Механізовані підрозділи Збройних Сил України вступили в бій. Війська противника зупинені в районах населених пунктів Грем’яч та Кролевець.​

​У донецькому оперативному районі захисниками України відновлене положення по всій лінії зіткнення. Ведуться бої в напрямку Маріуполя.​

​Силами угруповання військ "Південь" організована оборона Мелітополя та ведеться оборонна операція по рубежу населених пунктів Абрикосівка, Рикове, Азов", - йдеться у повідомленні.​