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Ляшко: Війська РФ обстрілюють лікарні

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Ляшко: Війська РФ обстрілюють лікарні
Український ворог обстрілює лікарні, що є прямим порушенням Женевської конвенції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на на Facebook-сторінку Віктора Ляшка

"Російські окупанти проводять обстріли лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції. І це ганебний і низький вчинок слабаків. Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - повідомив Ляшко.

За його словами, лікарні та бригади екстреної медичної допомоги в режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах і будуть надавати допомогу в будь-яких обставинах.

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Топ коментарі

  • Володимир Начинка a8144ae9
    Дикі орки.
  • Maxim Ak-Murza
    Так это ж звери. Чего вы еще от этой мразоты ожидали?
  • три - пятнадцать
    когось шось дивуе?
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