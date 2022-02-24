Ляшко: Війська РФ обстрілюють лікарні
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Український ворог обстрілює лікарні, що є прямим порушенням Женевської конвенції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на на Facebook-сторінку Віктора Ляшка
"Російські окупанти проводять обстріли лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції. І це ганебний і низький вчинок слабаків. Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - повідомив Ляшко.
За його словами, лікарні та бригади екстреної медичної допомоги в режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах і будуть надавати допомогу в будь-яких обставинах.