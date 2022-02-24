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США вважають, що Росія атакує Київ щоб скинути і замінити керівництво України, - Reuters

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США вважають, що Росія атакує Київ щоб скинути і замінити керівництво України, - Reuters
США вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США агентству Reuters, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

"За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

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Топ коментарі

  • Eugen V.
    якщо зайдуть у Київ тот тут їм и ***** прийде, ляжуть суки всі, кияни їх зустрінуть градом з куль та коктейлів молотова, я особито 30 літрів бензину вже злив з авто у каністру, пляшки маю. ***** русні у Києві прийде .....
  • Vitia Ma
    Чому до цього часу не знищене все проросійське політичне кодло?!
  • Sergii Ustim
    Во первых не получится , а во вторых это ничего не изменит, все равно кацапам кирдык...
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