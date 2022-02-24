США вважають, що Росія атакує Київ щоб скинути і замінити керівництво України, - Reuters

США вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США агентству Reuters, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

"За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Також читайте: У Києві з 22:00 запроваджується комендантська година, - Кличко