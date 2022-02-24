Ситуація у Києві спокійна та контрольована, - Нацгвардія

Національна гвардія України заявила, що ситуація в столиці держави повністю контрольована та стабільна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці НГУ.

"Ситуація у Києві спокійна та контрольована. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку.

Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.

Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті", - підкреслюється у повідомленні.

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