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Ситуація у Києві спокійна та контрольована, - Нацгвардія

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Національна гвардія України заявила, що ситуація в столиці держави повністю контрольована та стабільна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці  НГУ.

"Ситуація у Києві спокійна та контрольована. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку.

Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.

Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті", - підкреслюється у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ярослав Коломиец 55844179
    Не писди очереди есть
  • TarganRun
    В сторону Киева из РФ летят 18 Ил-76 - СМИ

    Збити НЕГАЙНО!!!
  • буков
    Там псковські трупи летять, треба прийняти.
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