На Харківщині вводять комендантську годину

У рамках воєнного стану на Харківщині з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Олега Синєгубова.

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00.

"Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи", - повідомляє Синєгубов.

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Також він наголосив, що громадянам у разі небезпеки дозволенко безперешкодно прямувати до бомбосховищ і в комендатську годину. При собі необхідно мати лише посвідчення особи.

У Харкові також введено комендантську годину з 22:00 до 06:00, підтвердив Суспільному речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині та Київщині також була введена комендантська година.