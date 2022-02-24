Новини

Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський

32 01067
Просимо країни Заходу запровадити над Україною безпольотну зону, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вимагає запровадження "безпольотної зони" над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Це питання він обговорив, зокрема, із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Виходячи з тональності заяви, Зеленський розраховує на успішне схвалення цього рішення. "Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з Емманюелем Макроном", - написав він у твіттері.

Зеленський окремо наголосив на двох елементах санкційного пакету, на які він розраховує.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - повідомив президент.

Читайте: 18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, - Bellingcat

Топ коментарі

  • multissstar .
    ,они обязаны это сделать, срочно! Без неба у кацапни шансов нет
  • Віктор Степаненко
    Під час виборів часто чув " Хоть поржем " . Сьогодні вдень по місту жодного ржання не чув .
  • Anastasiya А.
    Люди!!! У нас война, насрать , кто за кого голосовал и кому кто нравится. Я тоже против Зеленского, но сейчас война и он - мой президент, который совсем неплохо выполняет его обязанности, в этой ситуации.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини