Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС

Станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Спроба прориву росіян в районі Пищевика провалилася.