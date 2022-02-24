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Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС

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Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС
Станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Спроба прориву росіян в районі Пищевика провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.

Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників.

Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам".

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Топ коментарі

  • Максим Соловьев 26e1c0d1
    Молодцы!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
  • ПравдаЛюбка
    .
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