Спроба прориву російських окупантів в районі Пищевика на Донбасі провалилася, - штаб ООС
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Станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. Спроба прориву росіян в районі Пищевика провалилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні відзначається: "В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.
Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників.
Об’єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам".