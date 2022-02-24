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Журналісти завдяки шолому ідентифікували збитого під Гостомелем російського вертолітника

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Збитим під Гостомелем російським вертольотом Ка-52 ймовірно керував командир ескадрильї 319-го окремого вертолітного полку з Приморського краю РФ Айрат Сафаргалєєв.

Такого висновку дійшли журналісти Слідство.Інфо, повідомляє Цензор.НЕТ

Журналісти звернули увагу на шолом вертольотника, який українські силовики знайшли біля підбитого гелікоптера Ка-52. На шоломі було вказане прізвище пілота – "Сафаргалеев".

"Слідство.Інфо" проаналізували, хто з таким прізвищем може мати стосунок до російської армії, зокрема до Повітряно-космічних сил РФ.

Журналісти завдяки шолому ідентифікували збитого під Гостомелем російського вертолітника 01

На офіційному сайті уряду Приморського краю РФ була опублікована новина, яка стосувалася вручення у 2019 році державних нагород російським офіцерам. Зокрема, там ішлося про нагородження командира ескадрильї російської військової частини 13984 Айрата Сафаргалєєва.

Журналісти знайшли цього чоловіка у російській соцмережі "Однокласники". Айрату Сафаргалєєву 45 років, він живе в селищі Чернігівка Приморського краю, де розташований військовий аеродром. Закінчив "Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків".

Судячи з його профілю та фотографій в соцмережі Однокласники, Сафаргалєєв уже кілька десятків років служить в авіаційних військах РФ, а саме у вертолітних ескадрильях. Також він є учасником закритої групи російських військових "Вертолетчики".

Журналісти також зауважили, що на озброєнні російського 319-го окремого вертолітного полку в Чернігівці (військової частини 13984) перебувають саме новітні військові вертольоти Ка-52, який і збили під Гостомелем.

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Джерело:  Слідство.ІНФО
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Топ коментарі

  • Simon B
    прикопали москаля край дороги...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Айрат Сафаргалєєв"

    Истинньій скрепньій славянин-мокшанин.
  • Підлога Маккартні
    Нужно бить по АЄС *********. Слава Украине
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