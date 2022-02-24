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Окупанти захопили ЧАЕС

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Окупанти захопили ЧАЕС
Російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після жорстокого бою наш контроль за чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий. Після абсолютно безглуздої атаки росіян на цьому напрямку неможливо говорити, що ЧАЕС у безпеці. Це одна з найсерйозніших загроз для Європи сьогодні", - заявив він у письмовому коментарі.

"Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці, безумовно, найнебезпечніші об'єкти", - вважає Подоляк.

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    такпіднімайте це питання на всіх дипломатичних рівнях. затикайте всіх фріців жабоїдів і прочіх..отвєтка має бути негайною і від НАТО вцілому
  • Сергей Иванофф
    ЕС не хочет отключать Свифт и закрыть небо! Пусть подумают теперь.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Хрєново але може подохнуть від радіації...
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