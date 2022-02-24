Польща виділила термінову допомогу Україні у розмірі $1 млрд
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У зв'язку з агресією РФ Нацбанк Польщі вирішив надати Нацбанку України валютний своп на суму 1 млрд доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення центробанку Польщі.
"Польський Народний банк повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України і з усім українським народом перед обличчям російської збройної агресії. Заявляємо про всю необхідну допомогу Національному банку України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, валютний своп - це валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю, продаж та обмін іноземної валюти зі зворотною її продажею, купівлею та обміном на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.