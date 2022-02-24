На Трипільській ТЕС сталася пожежа внаслідок російського обстрілу
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Розташована в Київській області Трипільська ТЕС зазнала обстрілів з боку російських військ.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС. Обладнання і споруди станції не пошкоджені.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Телеграмі, що внаслідок обстрілу з боку російських військ на станції загорівся вагончик, є потерпілий.
"Станом на 16:00 рятувальниками Обухівського району ліквідовано загоряння металевого вагончика зі сторони вугілля подачі Трипільської ТЕС, що виникло внаслідок ворожого обстрілу", - ідеться в повідомленні.
Потерпілий був переданий лікарям швидкої медичної допомоги.