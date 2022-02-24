Російські окупанти захопили аеропорт у Гостомелі, що поряд з Києвом

Російські окупанти захопили контроль над аеропортом у Гостомелі, що знаходиться менш ніж у 10 км від Києва.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подоляк повідомив, що українські підрозділи Збройних Сил після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Гостомель".

О 17 годині штаб ЗСУ повідомив, що 20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій.

"20 вертольотів Ка-52 та Мі-8 висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій", - повідомив речник ЗСУ.

Окупанти почали атакувати Гостомель ще в першій половині дня. Але тоді атака була відбита.

"Гостомель дав бій противнику, збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються, по результату бою вдалося зберегти максимум живої сили. Усі деталі згодом. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні бригади.

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