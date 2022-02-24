У Запоріжжі введено комендантську годину з 22:00 до 06:00
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У рамках воєнного стану у Запоріжжі з 24 лютого діятиме комендантська година.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення патрульної поліції Запорізької області в Telegram.
"На території Запоріжжя з 24 лютого 2022 року введено комендантську годину: з 22 години вечора до 6 години ранку", - йдеться в повідомленні.
Під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.
Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Черкащині та у Миколаєві.