У Запоріжжі введено комендантську годину з 22:00 до 06:00

У рамках воєнного стану у Запоріжжі з 24 лютого діятиме комендантська година.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення патрульної поліції Запорізької області в Telegram.

"На території Запоріжжя з 24 лютого 2022 року введено комендантську годину: з 22 години вечора до 6 години ранку", - йдеться в повідомленні.

Під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

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Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині, Черкащині та у Миколаєві.