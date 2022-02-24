На Чернігівщині введено комендантську годину з 21:00 до 06:00
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.
"Зараз своїм розпорядженням я встановлюю комендантську годину на території усієї області з 21:00 до 06:00", - заявив він.
Своєю чергою Чаус закликав громадян зберігати спокій.
"Ми маємо бути на сторожі, маємо очікувати будь-якого розвитку подій. Але хочу, щоб ви знали: ЗСУ захищають Чернігів, інші населені пункти і гідно приймають виклики від російських ворогів", - додав він.
Також Чаус зазначив, що у випадку надходження інформації із суспільного телебачення, офіційних джерел, необхідно довіряти і реагувати адекватно.
"Не довіряйте недостовірним джерелам", - резюмував голова Чернігівської ОДА.
Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели на Дніпропетровщині,Харківщині, Київщині, Черкащині, у Миколаєві та Запоріжжі.