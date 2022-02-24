Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю! - Залужний
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Звернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Звернення опубліковано на сторінці Міністерства оборони України у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі!
Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви.
Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.
Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.
Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!
За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!"