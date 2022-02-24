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Лідери G7 згодні запровадити "нищівний" пакет санкцій проти РФ, - Байден

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Лідери G7 згодні запровадити "нищівний" пакет санкцій проти РФ, - Байден
Президент США Джо Байден за підсумками зустрічі з лідерами G7 у четвер заявив, що союзники готові запровадити "нищівний" пакет санкцій проти Росії.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього ранку я провів переговори зі своїми колегами щодо G7, щоб обговорити невиправдану атаку президента Путіна на Україну, й ми погодилися впровадити нищівний пакет санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності", - написав Байден.

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Він також висловив підтримку громадянам України.

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Топ коментарі

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Не треба звинувачувати в "зраді", наших єдиних надійних партнерів.
  • Андрей Саган
    да ну? а я думал что можно еще с пару суток подождать,куда ж спешить то?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Будемо дивитись наскільки вони нищівні...Краще дайте більше потрібної ЗСУ зброї...
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