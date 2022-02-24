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Не існує жодного виправдання діям Путіна проти України, - заява G7

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Не існує жодного виправдання діям Путіна проти України, - заява G7
Лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії і Японії) підтвердили намір запровадити серйозні економічні і фінансові санкції проти Російської Федерації.

Про це йдеться у їхній заяві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми як "Велика сімка" просуваємо серйозні і скоординовані економічні і фінансові санкції. Ми закликаємо усіх партнерів і членів міжнародної спільноти засудити цю атаку найбільш рішучим чином, виступити пліч-о-пліч з Україною і висловити свою позицію проти цього кричущого порушення фундаментальних принципів міжнародного миру і безпеки", - наголошується в заяві.

Також сказано, що ця криза становить серйозну загрозу міжнародному порядку, заснованому на правилах, а її вплив відчувається далеко за межами Європи.

"Не існує жодного виправдання для зміни міжнародно визнаних кордонів за допомогою сили. Це фундаментально змінило Євроатлантичну безпекову ситуацію. Президент Путін знову повернув війну на європейський континент. Він поставив себе на неправильну сторінку історії", - сказано в заяві.

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"Ми налаштовані підтримувати мир, стабільність і міжнародне право. Ми об'єднані у нашій підтримці народу України і її демократично обраного уряду. У цей темний час наші думки з народом України. Ми готові підтримати гуманітарною допомогою з метою полегшення страждань, в тому числі біженців і переміщених осіб внаслідок російської агресії", - сказано в заяві.

Лідери G7 заявляють, що шоковані та засуджують широкомасштабну воєнну агресію Росії проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, спрямовану частково з білоруської землі.

Топ коментарі

  • Игорь Д
    А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
    Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
    Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
    P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ТАК НАЗВІТЬ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ-ПУЙЛО ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
  • Игокович
    Опять заявления. Раздуплировайтесь санкциями а не звездежем.
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