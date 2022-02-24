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В аеропорту Гостомеля до батальйону росіян, більше ніж взвод окупантів знищено, - пресофіцер бригади НГУ Старський

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В аеропорту Гостомеля до батальйону росіян, більше ніж взвод окупантів знищено, - пресофіцер бригади НГУ Старський
Пресофіцер бригади НГУ Харитін Старський опублікував інформацію щодо ситуації на аеродромі Гостомелю.

Як інформу Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Старський написав: "Нелегкий день. У Гостомелі на цю мить перебуває до одного батальйону адічалих (прилетіла штурмова авіація, також 34 гелікоптери, з них ми точно збили три, за іншими даними п'ять). Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчились ПЗРК і БК для З/У. Наша арта і винищувачі відутюжили базу і взльотку, працювали по рос десанту. Протидіяти "сушкам" і "алігаторам" стрілковухою було не реально. На цю мить ударна міць бригади стримує ворога в іншому місці, тому по вертольотах відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські строковики з батальйону забезпечення. Недаремно підготували їх у кращих традиціях Гостомеля. За моїми підрахунками, в ході бою знищили більше взводу росіян. Гвардійці справжні воїни, всі люто сьогодні повоювали і битимуться до перемоги без зволікань. Гостомель обов'язково відвоюємо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти захопили аеропорт у Гостомелі, що поряд з Києвом

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Топ коментарі

  • Igor Prudnikov
    так накройте батальон Градами
  • Ярослав Рябченко
    что делают 300 тыс сотрудников МВС и 30 тыс СБУ.. если за 10 км от Киева аж целый батальон врага?
  • Lvbnhj
    Мочіть орків...українці
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